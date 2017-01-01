Laki Shop товары для маникюра и депиляции Пермь

Наша деятельность началась в июне 2017 года, все начиналось с одного бренда гель лаков....постепенно, расширяя ассортимент и продукцию, мы открыли уже два магазина в г. Перми,так же активно занимаемся развитием Пермского края,ежемесячно, курьером ,ездим почти в каждый уголок нашего края, доставляя наши товары до ваших дверей.

На данный момент у нас представлено порядка 9 различных марок гель лаков ,где каждый может найти что- то для себя, так же в нашем магазине представлены товары для депиляции и бровей. Мы стремимся к развитию и будем удивлять вас новинками и новыми продуктами.

Вас приятно удивят цена на товары для маникюра и депиляции, поскольку мы стараемся создавать наилучшие условия для мастеров.