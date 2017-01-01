Laki Shop товары для маникюра и депиляции Пермь

0
0
0
Главный баннер
Новинки
Новинки
Акции
Акции
Гель - лаки,базы и топы
Гель - лаки,базы и топы
Оборудование для маникюра
Оборудование для маникюра
Аппараты и фрезы
Аппараты и фрезы
Вспомогательные жидкости
Вспомогательные жидкости
Гели,краски для дизайна
Гели,краски для дизайна
Все для наращивания ногтей
Все для наращивания ногтей
Расходные материалы
Расходные материалы
Все для дизайна ногтей
Все для дизайна ногтей
Уход за ногтями
Уход за ногтями
Инструменты,пилки для маникюра и педикюра
Инструменты,пилки для маникюра и педикюра
Все для педикюра
Все для педикюра
Все для бровей
Все для бровей
Все для депиляции и парафинотерапии
Все для депиляции и парафинотерапии
Расчески для волос
Расчески для волос
Новинки магазина
Новинки
Гель лак с эффектом хлопьев Rio Profi ,черный 7мл
Гель лаки Rio Profi
Гель лак с эффектом хлопьев Rio Profi ,черный 7мл
0
300 р.
В корзину
Новинки
База каучук UNO Strong 30мл
UNO
База каучук UNO Strong 30мл
0
1 230 р.
В корзину
Новинки
Жидкая лента /дефендер 8мл Patrisa Nail
Уход за ногтями
Жидкая лента /дефендер 8мл Patrisa Nail
0
120 р.
В корзину
Новинки
Слайдер 1152
Слайды надписи, геометрия, девушки
Слайдер 1152
0
50 р.
В корзину
Новинки
Слайдер 1102
Слайды надписи, геометрия, девушки
Слайдер 1102
0
50 р.
В корзину
Новинки
Слайдер 1157
Слайды надписи, геометрия, девушки
Слайдер 1157
0
50 р.
В корзину
Новинки
Слайдер 1080
Слайды надписи, геометрия, девушки
Слайдер 1080
0
50 р.
В корзину
Новинки
Металлическая основа лодка Rio profi
Сменные файлы и основы
Металлическая основа лодка Rio profi
0
230 р.
В корзину
Новинки
База неон Grattol №1 ,9мл
Базы неон Grattol
База неон Grattol №1 ,9мл
0
450 р.
В корзину
Новинки
База неон Grattol №2 ,9мл
Базы неон Grattol
База неон Grattol №2 ,9мл
0
450 р.
В корзину
Новинки
База неон Grattol №3 ,9мл
Базы неон Grattol
База неон Grattol №3 ,9мл
0
450 р.
В корзину
Новинки
База неон Grattol №4 ,9мл
Базы неон Grattol
База неон Grattol №4 ,9мл
0
450 р.
В корзину
Новинки
База неон Grattol №5 ,9мл
Базы неон Grattol
База неон Grattol №5 ,9мл
0
450 р.
В корзину
Новинки
База неон Grattol №6 ,9мл
Базы неон Grattol
База неон Grattol №6 ,9мл
0
450 р.
В корзину
Новинки
Щеточка для чистки фрез
Аппараты и фрезы
Щеточка для чистки фрез
0
80 р.
В корзину
Новинки
Штамп голографический
Краски и штампы
Штамп голографический
0
200 р.
В корзину

Laki Shop товары для маникюра и депиляции Пермь

Наша деятельность началась в июне 2017 года, все начиналось с одного бренда гель лаков....постепенно, расширяя ассортимент и продукцию, мы открыли уже два магазина в г. Перми,так же активно занимаемся развитием Пермского края,ежемесячно, курьером ,ездим почти в каждый уголок нашего края, доставляя наши товары до ваших дверей.

На данный момент у нас представлено порядка 9 различных марок гель лаков ,где каждый может найти что- то для себя, так же в нашем магазине представлены товары для депиляции и бровей. Мы стремимся к развитию и будем удивлять вас новинками и новыми продуктами.

Вас приятно удивят цена на товары для маникюра и депиляции, поскольку мы стараемся создавать наилучшие условия для мастеров.